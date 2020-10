Justiz: Drohung auf Twitter verbreitet

Passau /Cuxhaven /Lörrach Eine im Internet veröffentlichte Drohung gegen die Universität Passau hat für zwei junge Männer aus Niedersachsen und Baden-Württemberg Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft Passau hat gegen beide ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Die aus Lörrach in Baden-Württemberg und Cuxhaven in Niedersachsen stammenden Männer sollen für eine Nachricht auf Twitter verantwortlich sein, die Anfang Juni die Polizei auf den Plan rief. Darin war von einer Gewalttat an der Uni Passau im Herbst diesen Jahres die Rede. Die Tat sei dabei so beschrieben worden, als hätte sie bereits stattgefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hat der Mann aus Lörrach unter einem Pseudonym den Twitter-Eintrag verfasst. Der Gleichaltrige aus Cuxhaven habe die Meldung im Internet mit gefälschten Accounts verbreitet. Obwohl beide verschiedene Techniken zur Verschleierung ihrer Identitäten verwendeten, kam ihnen die Kriminalpolizei auf die Spur. Die Ermittler stellten eine Verbindung zwischen der Twitter-Nachricht und dem Betreiber eines rechtslastigen Podcasts und Radiosenders her.

Anfang Oktober wurden mehrere Wohnungen in Passau, Lörrach und Cuxhaven durchsucht. In zwei Passauer Wohnungen wurden digitale Datenträger und Notizzettel sichergestellt.

Der Lörracher habe bei seiner Vernehmung umfangreiche Angaben gemacht. Demnach sei die Twitter-Nachricht nur ironisch gemeint gewesen.