Pausen-Frühstück von der Familienministerin

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD, Mitte) hat am Sonntag in Berlin bei einer Pack-Aktion von Bio-Brotboxen für Erstklässlern in Berlin und Brandenburg mitgeholfen. Nach einer repräsentativen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach verlassen zehn Prozent der Grundschüler morgens ohne Frühstück das Haus. Hochgerechnet auf die knapp drei Millionen Grundschüler in Deutschland sind rund 300 000 Kinder betroffen. „Wenn Schulen mit Unterstützung von Land und Kommunen für solche Fälle ein Notfrühstück bereithalten, ist das sicher sinnvoll“, sagte Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger. Ein fehlendes Frühstück wirke sich massiv auf die schulische Leistungsfähigkeit aus. dpa-BILD: