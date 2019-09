A2 weiterhin nach Unfall gesperrt

Peine Nach einem Unfall mit einem Gefahrguttransporter auf der Autobahn 2, bei dem Salpetersäure ausgetreten ist, bleibt die Strecke in Richtung Berlin noch bis mindestens Donnerstagmorgen gesperrt. Bei dem Unfall trat am Dienstag Salpetersäure aus. Die Sperrung könne aber auch noch länger dauern, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde am Mittwochnachmittag freigegeben. Neben der Entsorgung des ausgetretenen Stoffes zögen sich die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn nach einem weiteren Unfall in die Länge.