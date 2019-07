Messerattacke noch ohne Konsequenzen

Peine /Hurghada Die tödliche Messerattacke auf zwei Frauen aus dem Kreis Peine vor zwei Jahren im ägyptischen Badeort Hurghada hat möglicherweise keine strafrechtlichen Konsequenzen. Es sei unklar, ob der Beschuldigte für die Tat verantwortlich gemacht werden könne und ob es in dem Fall zu einem Gerichtsprozess kommen werde, heißt es aus ägyptischen Justizkreisen. Der Mann hatte am 14. Juli 2017 an einem Hotelstrand in Hurghada am Roten Meer die 56 und 65 Jahre alten Frauen getötet.