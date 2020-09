Schule: Großer Ärger um Elterntaxis in Peine

Peine Parken an der Bushaltestelle oder wenden auf dem Gehweg: Gestresste Eltern lösen vor Schulen regelmäßig Chaos aus, wenn sie ihren Nachwuchs absetzen oder abholen. Viele ärgern sich über die sogenannten Elterntaxis.

Um überfüllte Busse mit zu wenig Abstand zu vermeiden, wollte der Landkreis Peine in Niedersachsen den Eltern helfen. Die Verwaltung kündigte in der vergangenen Woche eine Pauschale von 30 Cent pro Kilometer für das Bringen der Kinder an und sorgte damit seit dem Schulstart für einigen Wirbel.

Fahrradfahren gesünder

Nach viel Kritik an der finanziellen Förderung beendete der Kreis die Testphase am Freitag vorzeitig und räumte Fehler ein. In der Vorbereitung seien einige wichtige Faktoren wie die derzeitige Baustellen- und Umleitungssituation in Peine unberücksichtigt geblieben.

Unter anderem hatte sich Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) überrascht von der Idee gezeigt und eingeräumt, sich an den Gedanken erst gewöhnen zu müssen. Der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ sagte er aber: „Ich habe auch Verständnis dafür, wenn Eltern unter den gegenwärtigen Bedingungen ihre Kinder öfter mit dem Auto zur Schule fahren.“ Noch gesünder sei allerdings, mit dem Fahrrad zu fahren. Ganz so gelassen und moderat hatten aber längst nicht alle auf den Vorstoß aus Peine reagiert.

„Auch wenn Kreativität in Corona-Zeiten grundsätzlich wünschenswert ist, geht diese Aktion eindeutig in die falsche Richtung“, sagte Alexandra Kruse vom ADAC. Aus Sicht des Automobilclubs entsteht das Chaos oft durch den wenigen Platz vor Schulen. „Es wird verkehrswidrig an Bushaltestellen oder in zweiter Reihe gehalten, wo ein Aussteigen nicht sicher ist“, so Kruse. Die angedachte Kilometerpauschale sei vor allem mit Blick auf die Rolle der Kinder als eigenständige Verkehrsteilnehmer „ein ganz falsches Signal“.

Flexibilität für Eltern

„Es geht darum, die Busunternehmen zu entlasten“, hatte der Peiner Landkreissprecher, Fabian Laaß, in der vergangenen Woche zur Begründung gesagt. Den Eltern sollte damit vor allem mehr Flexibilität gegeben werden und viele hätten sich nach der Kilometerpauschale erkundigt. Aber: „Eine erste Auswertung und zahlreiche Gespräche, unter anderem mit Schulen, Beförderungsunternehmen und der Polizei haben gezeigt, dass die geplante Entschädigung für Eltern, die ihre Kinder statt mit dem Bus mit dem Auto zur Schule bringen, viele andere Probleme mit sich bringt“, sagte Laas am Freitag.

Ein paar Kilometer südlich, im Landkreis Northeim, ist eine ähnliche Förderung mittlerweile sogar bis zu den Herbstferien verlängert worden. Seit Ende April können dort 20 Cent pro Kilometer beantragt werden.