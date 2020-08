China droht Deutschland

Peking /Berlin China hat verärgert auf die Aussetzung des Auslieferungsabkommens mit Hongkong durch Deutschland reagiert. Peking warf Berlin einen „ernsten Verstoß gegen internationales Recht“ und „Einmischung in innere Angelegenheiten“ vor. „Wir behalten uns das Recht zu weiteren Reaktionen vor“, hieß es in einer Stellungnahme. Es wurde auch Verärgerung über „irrige Äußerungen“ von Außenminister Heiko Maas (SPD) geäußert. Nach der umstrittenen Verschiebung der Wahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion um ein Jahr hatte Maas die Suspendierung des Auslieferungsabkommens verkündet. Deutschland hätte erwartet, „dass China seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält“. Hierzu gehöre das Recht auf freie und faire Wahlen.