Peking /Hongkong China hat öffentlich den Einsatz der Armee zur Niederschlagung der Proteste in der Sonderverwaltungszone Hongkong erwogen. Der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Wu Qia, bezeichnete die Besetzung des Verbindungsbüros der Volksrepublik China am vergangenen Sonntag in Hongkong als „nicht tolerierbar“.

In den vergangenen Wochen haben Hunderttausende Hongkonger gegen ein Gesetzesvorhaben demonstriert, das die Auslieferung mutmaßlicher Straftäter an China ermöglichen sollte.