„Peking“ kehrt nach 88 Jahren nach Hamburg zurück

Nach 88 Jahren kehrt das Segelschiff „Peking“ am Montag wieder in seinen Hamburger Heimathafen zurück. Dort war die Viermastbark 1911 auf der Werft Blohm + Voss für die Reederei F. Laeisz gebaut worden. Drei Jahre lang wurde das zuletzt völlig marode Schiff in Schleswig-Holstein aufwendig restauriert. Zuvor diente es rund 40 Jahre als Museumsschiff in New York. Im Sommer 2017 war die „Peking“ Huckepack auf einem Dockschiff über den Atlantik geschleppt worden. Ab dem Jahr 2023 soll sie Wahrzeichen des neuen Deutschen Hafenmuseums sein.DPA-BILD: