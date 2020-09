Pflegekammer Niedersachsen: Bislang 63 Corona-Tote unter Gesundheitsbeschäftigten

Hannover In Deutschland sind nach Angaben der Pflegekammer Niedersachsen bereits 63 mit dem Coronavirus infizierte Personen gestorben, die in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen gearbeitet haben. 1.162 Menschen aus diesen Berufsgruppen wurden aufgrund der Erkrankung bislang stationär behandelt, wie die Pflegekammer am Mittwoch in Hannover mitteilte. Sie berief sich auf Angaben des Robert-Koch-Institutes. Auf Corona getestet wurden demnach fast 27.000 Beschäftigte aus dem medizinischen und Pflegebereich.

Weltweit seien mehr als 230.000 im Gesundheitswesen Beschäftigte mit dem Virus infiziert worden, hieß es weiter. Mehr als 600 von ihnen seien gestorben. „Es ist erschütternd, dass Menschen gestorben sind, die ihren beruflichen Pflichten nachgegangen sind, um die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen“, sagte die Präsidentin der Pflegekammer, Nadya Klarmann.

Handreichung zur Infektionsprävention

Mitarbeitende im Gesundheitswesen seien einerseits selbst gefährdet, überproportional zu erkranken, andererseits bestehe bei ihnen auch das Risiko, Infektionen weiterzuverbreiten. Insbesondere mangelhafte und fehlende Schutzausrüstung sowie unerkannte Infektionen seien dabei die größten, aber auch vermeidbaren Risikofaktoren, sagte Klarmann: „Wir fordern bereits seit Monaten, dass Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen regelmäßig getestet werden.“

Die Pflegekammer Niedersachsen begrüße daher, dass es mit der jetzt vorliegenden Leitlinie eine praktische Handreichung zur Infektionsprävention gebe. „Die Empfehlungen der Leitlinie zu regelmäßigen Testungen müssen jetzt auch umgesetzt werden“, verlangte Klarmann.