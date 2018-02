Pfullendorf /Munster Marschieren bis zum Umfallen: Weil Soldaten bei der Ausbildung in Pfullendorf offenbar überfordert worden sind, ermittelt die Bundeswehr nun erneut in der skandalumwitterten Kaserne. Das bestätigte ein Sprecher des Heeres am Dienstag. Die Staatsanwaltschaft prüft, ob strafbares Verhalten vorliegt.

Demnach fand beim Ausbildungszentrum Spezielle Operationen Anfang Januar ein Geländelauf statt, den sechs Soldaten aufgrund von Erschöpfung oder Verletzung abbrachen. Ein Soldat sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Vorfall weist Parallelen zu dem Fall im niedersächsischen Munster auf. Dort waren bei einem Marsch am 19. Juli 2017 mehrere Offiziersanwärter kollabiert, einer starb später offenbar an den Folgen eines Hitzschlags. Wie die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag mitteilte, soll für den Tod des Soldaten ein Hitzschlag verantwortlich sein. Das rechtsmedizinische Gutachten habe den Ausgangsverdacht bekräftigt. Hinweise auf mögliche Vorerkrankungen oder eingenommene Fremdsubstanzen wie etwa Drogen ergaben sich nicht. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen.