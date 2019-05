Kim schaut zu bei Waffentest

Stadland

Nwz-Chef Im Stall Chefredakteur Reckermann inmitten von 145 Kühen

Wie sieht das Leben eines Milchbauern im Jahr 2019 aus? Welche Sorgen hat diese Berufsgruppe? Was bedeutet es, heutzutage Milchbauer zu sein? NWZ-Chefredakteur Lars Reckermann will das heute erfahren – er arbeitet von 7 bis 19 Uhr auf einem Milchhofbetrieb in Stadland mit.