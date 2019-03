Pjöngjang Nordkorea hat nach Aussage von US-Analysten den normalen Betrieb an einem Langstreckenraketenstartplatz wiederhergestellt. Pjöngjang versuche, Unzufriedenheit über das Scheitern des Gipfels zwischen Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump zu vermitteln, schrieben die Analysten der Plattform „38 North“. Im Jahr 2018 hatte Nordkorea die Anlage im Rahmen von Abrüstungsmaßnahmen teilweise abgebaut.

Kommerzielle Satellitenbilder vom 6. März deuteten darauf hin, dass der Startplatz wieder im „normalen Betriebszustand sei“, hieß es auf „38 North“. Die in Washington ansässige Denkfabrik Center for Strategic and International Studies veröffentlichte ähnliche Ergebnisse.