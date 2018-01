Betrifft: „Mehr Wunsch als Wirklichkeit. Der Umstieg zur E-Mobilität wird sich noch lange hinziehen“, Analyse von Thomas Haselier, Meinung, 15. Januar

Warum schreiben Sie so eine schlecht recherchierte „Analyse“... Sie wiederholen Standardpropaganda. Es kann doch nicht so schwer sein, wenigstens grundlegende Daten vorab zu prüfen. Öko-Bilanz: hängt vom Hersteller ab. BMW und Tesla produzieren mit Solarstrom. Abhängigkeit: grundsätzlich ein Problem, aber was soll der China-und-Deutschland-Kommentar? Haben Sie ein Handy das in Deutschland produziert wird? Netz: gar kein Inhalt. Weder weisen Sie auf Teslas komplettes Netz hin, noch auf die vielen Stationen im Oldenburger Umfeld der EWE. Das Thema ist nicht unkritisch, aber was Sie machen, ist schlechte Arbeit oder plumpe Propaganda.

Die „grundlegenden Daten“ sind recherchiert und unwidersprochen.

Sie können eine Öko-Bilanz nicht auf die Produktion von zwei Herstellern begrenzen, wenn es um die E-Mobilität insgesamt geht. Dass Tesla und BMW komplett mit Solarstrom produzieren, ist davon abgesehen eine haltlose Behauptung, die nicht einmal die Hersteller selbst aufstellen. Weder Tesla (von denen weiß man allerdings sehr wenig, die kündigen viel an, setzen aber wenig um) noch BMW können ihre Produktion schon vom Energiebedarf her ausschließlich mit Solarstrom abdecken. Der Anteil regenerativer Energie ist eben insgesamt noch so gering (knapp über 30 Prozent), dass in erheblichem Umfang auf „schmutzige Energie“ zurückgegriffen werden muss. Die nach wie vor ungeklärte Entsorgung von Millionen Tonnen alter Batterien ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Die Abhängigkeit von nur begrenzt verfügbaren Rohstoffen ist ein gravierendes Problem, fragt man die Autohersteller selbst. Insbesondere das bisher nicht ersetzbare Kobalt bereitet große Sorgen. Und die vornehmlich von China geförderten seltenen Erden sind Risikofaktoren, weil China die Lieferung durchaus für wirtschaftspolitische Strategien einsetzt.

Und der wichtigste Aspekt, das Lade-Netz: Es gibt derzeit kein Lade-Netz, das diesen Namen verdient, und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das rasch ändern. Und die EWE als Energieversorger vor Ort lässt sich schon gar nicht auf eine verlässliche Prognose ein, weil sie natürlich ebenso von den genannten Imponderabilien weiß.

Fazit: Fasst man die (bekannten) Fakten zusammen, muss man feststellen, dass der propagierte Umstieg auf die E-Mobilität in etwa so ist, als würde man mit einem Jumbojet starten, ohne zu wissen, ob die Landebahn am Zielort schon fertig ist.

