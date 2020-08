Politik: Twesten steht zu Parteiwechsel

Frage: Wie geht es Ihnen heute?

Twesten: Natürlich ist viel passiert in den letzten drei Jahren. Aber es ist auch so, dass ich heute sagen kann, es geht mir eigentlich ausgezeichnet, wenn auch viele Veränderungen im politischen und demnach auch im persönlichen Bereich damit verbunden waren. Aber das hat nicht alles mit dem Parteiwechsel zu tun. Insgesamt, denke ich, gehört es in diesem Geschäft auch dazu, immer wieder aufzustehen und den Blick in die Zukunft zu richten.

Frage: Der Parteiwechsel hat damals ein politisches Erdbeben und kontroverse Diskussionen ausgelöst. Stehen Sie weiter dazu?

Twesten: Das sind jetzt drei Jahre, in denen mich die Konfrontation mit meinem Schritt immer wieder eingeholt hat. Und es brauchte auch eine Zeit, bis ich gelernt habe, selbstbewusst damit umzugehen. Für mich war diese Entscheidung keine, die ich aus dem Handgelenk gezaubert habe. Aber sie war notwendig. Denn wenn einem die Politik der CDU sowieso nahesteht, dann war natürlich die Überlegung in dieser Hinsicht auch nicht so neu und nicht so überraschend für mich.

Frage: Was sind Ihre politischen Ambitionen? Im Moment gehören Sie der CDU-Kreistagsfraktion in Rotenburg an, wollen Sie dieses Engagement fortsetzen?

Twesten: Ich bin seit über zwanzig Jahren für meine Region ehrenamtlich und politisch aktiv und so wird es auch in Zukunft sein: Politik ist ja bekanntlich alles, was der Regelung von Forderungen und Zielen für ein Gemeinwesen im öffentlichen Bereich dient. Alle Angelegenheiten, die die Region betreffen, wo ich aufgewachsen bin, sind meistens politisch, von daher möchte ich auch zukünftig mit meinem guten Netzwerk und meinen Möglichkeiten dazu beitragen, diese Region zu stärken und attraktiv zu gestalten.

Frage: Seit Langem setzen Sie sich für die Rechte und die Beteiligung von Frauen ein. Wie schätzen Sie den aktuellen Kurs der CDU ein?

Twesten: Frauenpolitik muss in der Partei ein stärkeres Gewicht bekommen, die aktuelle frauenpolitische Linie der CDU muss das klare Bekenntnis zur Frauenförderung in die Realität umsetzen. Statt spürbarer Verbesserungen ist der aktuelle Frauenanteil auf fast allen politischen Ebenen geringer als noch vor 20 Jahren. Wir müssen also dringend über Parität reden, wir müssen gestalten und uns an die Spitze der Bewegung setzen. Von wirklicher gleichberechtigter Ausübung von Macht und Einfluss sind übrigens alle Parteien, egal welcher Couleur, immer noch meilenweit entfernt. Und es ist ganz egal, ob das Kind Quote, Parität oder Reißverschluss heißt, in entscheidenden Momenten geht es fast immer schief, deshalb bedarf es einer Quote nur mit echten Sanktionspflichten, damit nicht nur die Politik, sondern alle gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessengruppen und jede Verwaltung eine verpflichtende Leitlinie haben, dass alle Entscheidungen gleichberechtigt von Männern und Frauen getroffen werden. Unsere Gesellschaft braucht die Kreativität, Fantasie und Kompetenz von Frauen an verantwortlicher Stelle. Deshalb sind auch Männer notwendig, die Haus- und Familienarbeit nicht scheuen und dafür mal im Beruf zurückstecken.

Frage: Die nächste Landtagswahl ist noch einen Moment hin. Wagen Sie bereits eine Prognose – oder hätten Sie eine Wunschkombination?