Polizei räumt Brücken-Blockade in Berlin

Auch am fünften Protesttag in Folge haben Aktivisten der Umweltschutzgruppe Extinction Rebellion (XR) in Berlin am Freitag den Verkehr in manchen Teilen des Stadtgebietes lahmgelegt. Sie hatten sich mehr als 60 Stunden lang etwa auf der Marschallbrücke festgekettet – bis am Freitagmittag die Polizei eingriff. Extinction Rebellion (auf Deutsch etwa: Rebellion gegen das Aussterben) hatte für die gesamte Woche Aktionen in der Hauptstadt angekündigt. Im Internet postuliert die Gruppe drei zentrale Forderungen und zehn Verhaltensregeln: Die Aktivisten fordern unter anderem, dass die nationalen Regierungen sofort den Klimanotstand ausrufen. Ihren Protest verstehen sie als gewaltfrei.