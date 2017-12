Frage: Sie forschen über historische Stereotypen und historisches Gedächtnis. Ist die Kritik an der Symbolik des SEK Sachsen nachvollziehbar?

Weger: Die Kritik ist für mich insofern nachvollziehbar, als die gewählte Symbolik ganz offensichtlich bei vielen Betrachtern Assoziationen an das Zeichenrepertoire der NSDAP ausgelöst hat. Dies ist völlig losgelöst von der Frage, ob dies von den Grafikern oder den Auftraggebern gewollt war oder nicht. Gerade eine Institution wie die Polizei, die in ihrem öffentlichen Auftreten das Gewaltmonopol des Staates verkörpert, also die Gesellschaft und den Staat vor Angriffen ihrer Gegner schützen soll, sollte ein hohes Maß an Sensibilität dafür aufbringen, wie ihre Zeichen wirken. Deren Rezeption unterliegt einem Wandel, und daher sind auch solche Diskussionen sinnvoll.





Für kontroverse Diskussionen sorgen die Berichte über ein Logo des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei in Sachsen, in dem Kritiker Nazi-Symbolik sehen. Wann ist ein Symbol stigmatisiert? Und wie entstehen Symbole und Assoziationen im geschichtlichen Zusammenhang? Antworten darauf gibt Privatdozent Dr. Tobias Weger (49) vom Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) mit Sitz in Oldenburg. Der Historiker ist Experte für die Geschichte der „völkischen" Bewegungen in Mitteleuropa sowie für historische Stereotypenforschung und historisches Gedächtnis.

Aber weder Frakturschrift, noch Lorbeerkranz, noch stilisierte Schwingen sind von den Nazis erfunden worden. Wie kommt es, dass solche Symbole dennoch von vielen mit dem Dritten Reich in Verbindung gebracht werden?

Weger: Die Frage nach der Urheberschaft ist in diesem Kontext irrelevant – auch Hammer und Sichel sind keine Erfindungen der Kommunisten, sondern bereits seit Jahrtausenden als Werkzeuge gebraucht worden. Tatsache ist, dass die Fraktur zunächst 1933 von den Nationalsozialisten als verbindliche Type in Deutschland festgelegt wurde und auch nach einem anders lautenden Hitler-Erlass vom Januar 1941 vielfach noch zum Druck von Büchern, Zeitungen, Plakaten und anderem im Deutschen Reich verwendet wurde. Die Programmschriften der NS-Bewegung, Hitlers „Mein Kampf“ und Rosenbergs „Mythos des 20. Jahrhunderts“ waren ebenso in Fraktur gesetzt wie das Parteiblatt „Völkischer Beobachter“. Die Fraktur findet heute in bestimmten kulturellen Milieus, etwa der Heavy-Metal- oder der Gothic-Szene, Gebrauch, ist aber in erster Linie ein Kommunikationscode rechtsextremer und neonazistischer Gruppen, die damit bewusst an die Schriftpraxis der Nationalsozialisten anknüpfen. Die Kombination von Lorbeerkranz, Adlerschwingen und Frakturschrift bei dem SEK-Logo erinnert stark an Embleme der Nazis, auch wenn hier nicht das Hakenkreuz, sondern das – selbstverständlich über jede Kritik erhabene – sächsische Landeswappen im Zentrum des Kranzes steht.



Ganz kurz erklärt: Wie entstehen historische Stereotypen und Symbole?

Weger: Historische Stereotypen beruhen auf Bildern in den Köpfen. Dabei handelt es sich um Verallgemeinerungen und Vereinfachungen in unserem Denken. Stereotypen sind Vorstellungen von uns selbst und von anderen, die jeder von uns erzeugt, um sich in einer komplexen Welt zu orientieren. Sie sind für sich genommen weder gut noch schlecht. Wichtig ist aber, nach ihrer jeweiligen Funktion zu fragen: Häufig geht es um Abgrenzungs- und Ausgrenzungsmechanismen, indem das Eigene vom Fremden oder Anderen abgehoben werden soll. Darin liegt auch der Reiz ihrer Erforschung durch die Geschichts- und Kulturwissenschaften. Als Symbole bezeichnet man ganz allgemein Erkennungszeichen, die auf einen Blick einer bestimmten Gruppe, einer Gemeinschaft oder Institution zugeordnet werden. Sie drücken eine bestimmte Haltung aus und dienen somit sowohl der Kommunikation nach innen als auch nach außen. Nach der Vorstellung ihrer Urheber sollen Symbole Identität stiften. Daher ist es für eine staatliche Institution alles andere als unerheblich, welche Symbole sie sich gibt.



Was ist besser: Aufklärung oder die Verbannung auch zu Unrecht stigmatisierter Symbole?

Weger: Bei der aktuellen Debatte um das umstrittene sächsische SEK-Logo handelt es sich um einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, wie er in einer demokratischen Diskussionskultur eigentlich selbstverständlich sein sollte: Eine staatliche Behörde hat sich eine Symbolik verliehen, die bei vielen Bürgern aufgrund historischer Analogien auf Ablehnung gestoßen ist. Um Schaden von dieser Institution und vom Staat insgesamt abzuwenden, hat man sich daraufhin entschieden, diese Symbolik zurückzuziehen. Ich halte es geradezu für eine Pflichtaufgabe historisch bewusster Bürger und Geschichtswissenschaftler, immer wieder auf solche problematischen Analogien hinzuweisen.