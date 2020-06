Polizisten auf die Müllkippe?

Deutschland streitet über den Umgang mit Hassartikeln gegen Polizisten. Innenminister Horst Seehofer (CSU) ringt mit sich, ob er Anzeige gegen die Taz-Autorin Hengameh Yaghoobifarah erstatten sollte. Andere widersprechen: Das bringe die Meinungs und Pressefreiheit in Gefahr.

Die Autorin der Berliner Tageszeitung Taz hatte in der vergangenen Woche eine kontroverse Kolumne veröffentlicht, in der sie die rhetorische Frage stellte, was man mit Polizisten anfangen sollte, wenn die Polizei als Institution abgeschafft würde. Unter anderem hieß es dort: „Spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein: die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten.“

Am vergangenen Wochenende plünderten nun Hunderte Menschen in Stuttgart Läden und verletzten Polizisten. Damit nahm die Debatte über derartige Artikel noch einmal an Schärfe zu. Dazu haben uns Dutzende Leserreaktionen erreicht. Wir dokumentieren an dieser Stelle einige Zuschriften, weitere drucken wir am kommenden Wochenende im Leserforum ab.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Den Taz-Artikel finden Sie unter bit.ly/polizistentext