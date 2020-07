Brandsätze in Portland

Portland In den USA reißen die Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus nicht ab. In der Westküstenstadt Portland wurden Brandsätze auf das Gebäude eines Bundesgerichts geworfen. Nach Medienberichten sprühten Sicherheitskräfte des Bundes daraufhin Tränengas in eine protestierende Menge. Dabei sei auch Bürgermeister Ted Wheeler getroffen worden.

In Portland war es bei Protesten, die nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz vor knapp zwei Monaten begannen, zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen. In einem ungewöhnlichen Schritt hatte die US-Regierung von Donald Trump gegen den erklärten Willen der lokalen Regierung Sicherheitskräfte nach Portland entsandt.