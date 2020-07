Krawalle In Städten In Den Usa: Bundespolizisten lösen Proteste in Portland auf

Portland /Washington In Portland im US-Staat Oregon ist es einmal mehr zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Die Bundespolizisten setzten am frühen Montagmorgen Tränengas, Blendgranaten und Pfeffergeschosse gegen die Menge ein, die sich nahe einem Gerichtsgebäude versammelt hatte, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten. Einige der Demonstranten hatten zuvor versucht, den Zaun um das Gebäude zu überklettern, und Feuerwerkskörper auf die Polizisten gefeuert.

Darum geht es bei den Protesten Seit dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota vor zwei Monaten versammeln sich Tausende Protestler täglich in der größten Stadt von Oregon, um gegen Polizeigewalt und systemischen Rassismus zu protestieren. Oft kommt es dabei zu nächtlichen Krawallen. US-Präsident Donald Trump schickte daraufhin Bundespolizisten nach Portland, um die Lage unter Kontrolle zu bringen und Bundesgebäude wie das Gericht zu schützen. Doch nach Einschätzung der örtlichen Behörden verschlimmern sie die Lage nur noch. Nicht nur Protestierende, auch Politiker fordern den Abzug der Bundespolizisten.

Die Kundgebung hatte am Sonntagabend zunächst friedlich begonnen, mit Ansprachen und gemeinsamen Sprechchören. Doch im Lauf der Nacht wurden die Szenen immer tumultartiger. Kurz nach ein Uhr morgens begannen Bundespolizisten, die Straßen zu räumen und stießen dabei auf stundenlangen Widerstand. Wie viele Personen genau festgenommen wurden, war nicht klar.

Schießerei im Park

Am Sonntagabend wurden nach Berichten über eine Schießerei in Lownsdale Square Park in der Nähe der Proteste zwei Personen kurzzeitig festgenommen. Eine Person, die wahrscheinlich von einer Kugel getroffen worden sei, sei mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen in einem Privatauto ins Krankenhaus gekommen, wie die Behörden mitteilten. Später sei in dem Park eine Tasche mit geladenen Gewehrmagazinen und Molotow-Cocktails gefunden worden, teilte die Polizei mit.

Unterdessen hat die US-Regierung eine weitere Verschärfung im Vorgehen gegen Gewalttäter unter den Demonstranten angekündigt. Zusätzliche Maßnahmen würden in dieser Woche ergriffen, sagte der Heimatschutzminister Chad Wolf dem Sender Fox News. Man werde nicht hinnehmen, dass Sicherheitskräfte Nacht für Nacht angegriffen und verletzt würden. Portland sei „zumindest zu bestimmten Stunden in der Nacht völlig außer Kontrolle“.

Gebäude in Brand

Nicht nur in Portland kam es zu Auseinandersetzungen bei den Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt. In Oakland (Kalifornien) wurde ein Gerichtsgebäude in Brand gesteckt, in Seattle (Washington) zwangen Demonstrierende die Polizei zum Rückzug in die Wache, und sowohl bei Protesten im Staat Kalifornien als auch im Staat Virginia wurden Autos in Brand gesteckt. In Austin (Texas) wurde bereits am Samstagabend am Rande einer Demonstration ein Mensch erschossen. In Aurora (Colorado) fuhr ein Auto durch eine Menschenmenge.