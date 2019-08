Migranten gehen in Italien an Land

Porto Empedocle Italiens Hardliner Matteo Salvini grollt, Migranten jubeln: Nach einer rund drei Wochen langen Blockade auf dem Mittelmeer sind die 83 Migranten von dem Rettungsschiff „Open Arms“ einer spanischen Hilfsorganisation nun doch in Italien an Land gegangen. Alle Menschen durften in der Nacht zu Mittwoch auf die Insel Lampedusa. Das Schiff wurde vorläufig beschlagnahmt und nach Porto Em­pedocle auf Sizilien gebracht. Die Staatsanwaltschaft begann Ermittlungen.

Derweil wartet das andere Rettungsschiff „Ocean Viking“ mit 356 Migranten seit fast zwei Wochen auf einen sicheren Hafen.