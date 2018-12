Er war der Mann mit der Mütze, der Macher, „Schmidt Schnauze“, der Retter Hamburgs und später der Welterklärer: Viele Beinamen hatte der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt (1974 - 1982), der am 23. Dezember 100 Jahre alt geworden wäre. Er war der zweite von bislang drei sozialdemokratischen Kanzlern der Bundesrepublik Deutschland.

Schmidts Regierungszeit von acht Jahren war geprägt von harten innenpolitischen Auseinandersetzungen, von Anfeindungen der oppositionellen Christdemokraten und Christsozialen sowie starker innerparteilicher Kritik. Dazu kam die Zuspitzung auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs zwischen Ost und West, bei der Schmidt den Nato-Doppelbeschluss gegen starke innerparteiliche Kritik und außerparlamentarische Proteste durchsetzte, ganz der disziplinierte wie machtbewusste Politiker.

Der Nato-Doppelbeschluss war nichts weniger als die atomare Aufrüstung der Bundesrepublik: Schmidt sprach sich zunächst für Verhandlungen über den Abbau der sowjetischen „SS-20“-Mittelstrecken-Raketen aus. Die bedrohten Westeuropa, unterlagen aber nicht der Rüstungskontrolle. Für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern sollten, war die Stationierung US-amerikanischer nuklearer Mittelstreckenraketen (Pershing II) in Deutschland und anderen westeuropäischen Ländern geplant. Die Angst vor einem Atomkrieg führte zu Massenprotesten, die ihren Höhepunkt 1983 erreichten, als Kanzler Schmidt schon durch ein konstruktives Misstrauensvotum von Helmut Kohl abgelöst worden war.

Die schlimmste Prüfung des Sozialdemokraten Schmidt war aber der Deutsche Herbst 1977, als in einer Eskalation des Terrors zunächst der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer entführt worden war, um die Freilassung von RAF-Terroristen aus dem Hochsicherheitsgefängnis Stammheim zu erpressen. Schmidt und sein Krisenstab ließen die Verhandlungen verschleppen, um Zeit zu gewinnen. Schließlich unterstützten palästinensische Terroristen die westdeutschen RAF-Terroristen, indem sie die Lufthansa-Maschine „Landshut“ auf Mallorca entführten und zum Flug in den Nahen Osten zwangen. Eine 106 Stunden dauernde Odyssee und ein Martyrium der 82 Passagiere und fünf Besatzungsmitglieder begann. Durfte sich der Staat erpressen lassen? Schmidt kannte Schleyer persönlich, wie auch dessen Ehefrau, die mit ihren Kindern ein Nachgeben der Bundesregierung forderte. Wie schon zu Beginn der Schleyer-Entführung blieb Schmidt bei der Landshut-Entführung standhaft. Er ließ eine Spezialtruppe des Bundesgrenzschutzes die Geiseln befreien. Das bedeutete, dass die Terroristen ihr Opfer Schleyer ermorden würden. Am Tag nach der Befreiung der Geiseln wurde Schleyers Leiche gefunden. Beim Staatsakt für ihn saßen Schmidt und die Witwe mit versteinerten Mienen direkt nebeneinander.

Der Beiname „Schmidt Schnauze“ rührt von seiner Funktion als SPD-Fraktionsvorsitzender im Bundestag her (1967-1969) zu Zeiten der Großen Koalition und des CDU-Kanzlers Kurt Georg Kiesinger. Mit dem damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden Rainer Barzel (der ja 1972 versuchte, Kanzler Willy Brandt durch ein konstruktives Misstrauensvotum zu stürzen) befreundete sich Schmidt. Die Freundschaft hielt bis zu Barzels Tod 2006, als Schmidt die Trauerrede hielt.

Von 1969 bis 1972 war Schmidt Verteidigungsminister (der Grundwehrdienst wurde von 18 auf 15 Monate verkürzt und die Bundeswehruniversitäten München und Hamburg wurden gegründet). Legendär seine Bemerkung: „Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen“, eine pampige Antwort auf die Interview-Frage, welche großen Visionen er verfolge.

Die Kanzlerschaft hatte Schmidt von Willy Brandt übernommen, der über die Spionage-Affäre Günter Guillaume stolperte und Ende April 1974 zurücktrat. Schmidt übernahm die sozialliberale Regierung, wie er schon als Hamburger Innensenator agiert hatte: Zielstrebig und entscheidungsfreudig. In Hamburg hatte der damalige Innensenator Schmidt seine Eignung für höhere Aufgaben in der Sturmflutnacht 1962 bewiesen. Er orderte kurzerhand die Bundeswehr, um vom Wasser eingeschlossene Bürger retten zu lassen – was er rein rechtlich gesehen nicht hätte tun dürfen. Das Ende seiner Kanzlerschaft besorgte die FDP, die das Lager wechselte und mit der CDU eine neue Koalition einging. Schmidt wurde Publizist und Herausgeber der Wochenzeitung „Die Zeit“. 68 Jahre war er mit Ehefrau Loki verheiratet. Schon mit zehn Jahren hatte Helmut Schmidt Loki Glaser zur Feier seines Geburtstags (1929) eingeladen. 1942 heirateten die beiden, sie eine Lehrerin, er ein Wehrmachtsoffizier.

Und beide hatten im wiedervereinten Deutschland eine Art Kultstatus: Als Zeitzeugen der Nazi-Zeit in Publikationen, Schmidt zudem durch seine kettenrauchenden Fernsehauftritte. Sein Charisma als Politiker überdauerte seine Kanzlerschaft (anders als bei Helmut Kohl, der durch die Parteispendenaffäre sein Lebenswerk infrage gestellt hatte). Als „elder statesman“ war Schmidt gefragter Gesprächspartner, nicht zuletzt, weil er aus seiner Zeit als Politiker die Gabe hatte, Ereignisse und Geschehen einzuordnen und mit einfachen Worten zu erklären.

Mehrere Ehrungen wurden Schmidt zuteil, das Bundesverdienstkreuz lehnte er jedoch ab. Die Bundeswehrhochschule und der Flughafen in Hamburg tragen aber seinen Namen.