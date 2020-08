Porträt: Der Philosoph der Tausend Stimmen

Markenzeichen des Philosophen Friedrich Nietzsche (1844-1900) war ein markanter Schnauzbart: Der „Meister der Irritation“ habe sich zeitlebens dahinter listig versteckt, meint der Schweizer Nietzsche-Experte Andreas Urs Sommer. Nietzsche sei nach wie vor eine Leitfigur für extremes Denken, „seine Philosophie ist keine Lehre, sondern ein Tun“. Vor 120 Jahren, am 25. August 1900, starb der Philosoph nach langer geistiger Krankheit im Alter von 55 Jahren in Weimar.

Friedrich Nietzsche war ein Sprachkünstler, für den Dichter Gottfried Benn sogar das größte deutsche Sprachgenie seit Martin Luther. Thomas Mann schrieb, der streitbare Philosoph habe ihn gelehrt, dass Philosophie „nicht kalte Abstraktion“ sei, sondern Erleben und Erleiden.

Am 15. Oktober 1844 wird Friedrich Nietzsche in Röcken in Sachsen-Anhalt als Sohn eines pietistisch gestimmten lutherischen Pfarrers geboren. Sein Vater stirbt früh, er wächst zusammen mit Großmutter, zwei Tanten, der jungen Mutter Franziska und der Schwester Elisabeth in Naumburg auf. Er ist hochbegabt, komponiert Musik und verfasst Gedichte. „Kleiner Pastor“ ist sein Spitzname.

Nach Schule und Studium der Theologie und klassischen Philologie in Bonn und Leipzig sowie Militärdienst wird Nietzsche 1869 wegen seiner Veröffentlichungen der Doktorgrad ohne Prüfung in Leipzig erteilt. Mit knapp 25 Jahren ist er außerordentlicher Professor für griechische Sprache und Literatur an der Universität Basel. Seit 1876 ist er beurlaubt. Die Kopf- und Augenbeschwerden werden schlimmer, 1879 gibt er sein Lehramt an der Universität Basel auf, erhält aber eine Pension. Er isoliert sich, lebt als staatenloser freier Schriftsteller. Die Anzeichen seiner psychischen Erkrankung nehmen zu. In Weimar verbringt er seine letzten Lebensjahre. Am 28. August 1900 wird er in seinem Geburtsort Röcken beigesetzt.

Die Vereinnahmung Nietzsches durch das NS-Regime war laut Sommer ein Missbrauch des Denkers. Dumpf-völkisches Getue alter und neuer Nazis stehe im völligen Gegensatz zu dessen Denken. Die Rezeption Nietzsches ziehe sich durch eine große Bandbreite des politischen Spektrums. Anarchisten und Kommunisten nähmen Nietzsche heute genauso für sich in Anspruch wie Neonazis.