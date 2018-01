Er kam wie der „Deus ex Machina“: Für die einen die pure Existenz-Bedrohung, für die anderen der Retter in höchster Not, ist der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert zu einer der derzeit schillerndsten Persönlichkeiten auf der Berliner Polit-Bühne geworden. Er allein könnte das Parteiengefüge im Bund komplett durcheinanderwirbeln, seine „NoGroko“-Kampagne reißt einen immer größeren Teil der frustrierten SPD-Basis mit.

Wer ist dieser gerade mal 1,70 Meter große Polit-Riese, vor dem die SPD-Macht-Zentrale im Berliner Willy-Brandt-Haus zittert? Es war nach Meinung der allermeisten Beobachter eine bemerkenswerte Rede, die Kevin Kühnert beim dramatischen Sonderparteitag in Bonn gehalten hat. Keiner verkörpert derzeit so eindringlich das Aufbegehren der seit Jahren gedemütigten Partei. Es ist eine schallende Ohrfeige für den Bundesvorsitzenden Martin Schulz und das SPD-Establishment, dass dieser 28-jährige Nachwuchs-Politiker nun um neue Mitglieder wirbt, die an der Basis die Groko-Pläne der SPD-Oberen torpedieren sollen. „Tritt ein, sag Nein“, nennt Kühnert die Kampagne.

Der Juso-Vorsitzende provoziert, aber er tut das auf eine aufreizend stille Weise, geradezu das Gegenteil der schrillen Vorstandsfrau und Groko-Befürworterin Andrea Nahles, die ihre Aufforderung, jetzt mitzumachen, wütend in den Saal brüllte. Der Juso-Vorsitzende wirkt dagegen unaufgeregt leise, fast kühl, aber immer freundlich verbindlich. Er spricht geschickt die Gefühle all jener an, die sozialdemokratische Grundpositionen als typische Arbeitnehmerpartei noch tief verinnerlicht haben. Und das sind ganz offensichtlich nicht wenige.

Kühnert, der Politikwissenschaft studiert, kuscht nicht vor der Parteihierarchie. Das haben zwar andere Juso-Vorsitzende auch nicht getan, aber der 28-Jährige bleibt auch in einer solch emotional extremen Situation immer überraschend pragmatisch. Nicht allein die Partei-Linke ist sein Ziel, sondern er will sie alle erreichen und ins Boot holen, die Frustrierten, die überlegen, ob sie sich diesmal nicht dem Vorstandsvotum unterwerfen. Das könnte am Ende durchaus erfolgreich sein und zu einem Erdrutsch führen, von dem Schulz samt Vorstand mitgerissen wird – wenn die mehr als 440 000 Parteimitglieder mehrheitlich gegen die Groko-Pläne, den Parteitagsbeschluss und das endgültige Ergebnis der Koalitionsverhandlungen stimmen. Es riecht nach Revolution und Putsch.

So oder so, wie immer das in wenigen Wochen ausgehen mag, Kevin Kühnert ist ganz sicher nicht das Ende, sondern eher die Zukunft der deutschen Sozialdemokratie.