Carrie Lam hat sich mit viel Scharfsinn, Ehrgeiz und einem ausgeprägten Netzwerkertalent an die Spitze der Regierung von Hongkong gerobbt. Doch jetzt droht ihr der jähe Absturz. Sie wollte im Eilverfahren ein Gesetz durchdrücken, das die Auslieferung bestimmter Verdächtiger aus der Sonderverwaltungszone an Festlandchina erlauben soll. Nach massiven Protesten lenkte Lam zwar ein, bekommt die von ihr geweckten Geister aber nicht zurück in die Flasche. Für die Regierungschefin geht es ums politische Überleben.

Dass Lam derart angeschlagen ist, liegt aus Sicht von Experten auch an der Art und Weise, wie sie an die Macht gelangte: Sie wurde nicht direkt vom Volk der halbautonomen Sonderverwaltungszone gewählt, sondern 2017 per Votum eines 1194 Mitglieder starken Komitees, das von Peking-freundlichen Eliten dominiert wird. Dabei war sie bei den Hongkongern weit aus weniger beliebt als der ehemalige Finanzminister John Tsang, ihr damaliger Hauptrivale.

Der Unmut über Lam und ihren Führungszirkel reicht sogar noch weiter zurück. Im Jahr 2014 flammten Proteste gegen Chinas Regelwerk für die Mitgliederwahl jenes Komitees auf, das an der Kür des Regierungschefs beteiligt ist. Die sogenannte Regenschirm-Bewegung legte damals über Wochen Teile der Metropole lahm. Schon 2014 wurde deutlich, dass viele Hongkonger im Zweifel mehr und nicht weniger Demokratie wollen.

Es ist ein Dilemma für Lam. Zu Hause hat sie es mit Stadtbewohnern zu tun, die sie nie wirklich ins Herz geschlossen haben. Und im Namen der Führung in Peking soll sie unpopuläre Maßnahmen durchsetzen, die Kritikern zufolge wirtschaftliche, soziale und kulturellen Freiheiten aushöhlen. Diese hatte China für mindestens 50 Jahre nach dem Motto „ein Land, zwei Systeme“ zu wahren versprochen, als es die einstige Kronkolonie 1997 von Großbritannien zurückbekam.

In dieser Gemengelage übte sich Carrie Lam in einem politischen Spagat. Das umstrittene Auslieferungsgesetz lege sie auf Eis, um weitere soziale Tumulte zu vermeiden. Sechs Tage war es da her, als Hunderttausende Demonstranten gegen die Pläne auf die Straße gingen.

Zugleich betonte Lam, bei ihrer Entscheidung zum Auslieferungsgesetz die volle Rückendeckung Chinas zu haben. Den umstrittenen Entwurf halte sie nach wie vor für notwendig, erklärte sie zudem. Sie wolle nur das Beste für Hongkong.

Stunden später warf Bonny Leung, Wortführerin einer prodemokratischen Aktivistengruppe, der Regierungschefin „Ignoranz und Arroganz“ vor. Bei neuen Massenprotesten am Sonntag verlangten die Demonstranten, dass das Auslieferungsgesetz nicht nur auf Eis, sondern ganz zu den Akten gelegt wird. Sie pochten auch auf eine Entschuldigung für das Vorgehen der Polizei – und den Rücktritt Lams.

Die Regierungschefin mag noch so unbeliebt sein, aber dass sie eines Tages in solche Turbulenzen geraten würde, hatten wenige erwartet, als sie ihr Amt vor zwei Jahren antrat. In ihrer langen Karriere hat sich Lam einen Ruf als effektive und pragmatische Verwalterin erarbeitet. Und anders als viele Spitzenpolitiker in Hongkong kommt sie aus eher bescheidenen Verhältnissen. Sie wuchs als viertes von fünf Kindern im zentralen Bezirk Wanchai auf. Sie besuchte eine katholische Mädchenschule und schaffte es später an die Universität Cambridge. Ihre Laufbahn im öffentlichen Dienst schlug sie in den 80ern ein. Als erste Frau sollte sie Jahre später an die Spitze Hongkongs rücken.

Ihre Tage als Regierungschefin sind aus Sicht von Beobachtern aber nun gezählt. Das lässt sich offenbar schon an ersten Absetzbewegungen Pekings herauslesen. Zwar hat die chinesische Regierung ausländische Kritik rund um die Proteste gegen das Auslieferungsgesetz als Einmischung in innere Angelegenheiten angeprangert. Doch aus dem Streit in Hongkong selbst hielt sich die kommunistische Führung bisher weitgehend heraus. Sie scheine es vorzuziehen, die Regierungschefin in die Schusslinie zu stellen oder gar gleich zum Sündenbock zu machen, sagten Experten.

Der langjährige politische Beobachter Willy Lam glaubt, dass China seine Hongkonger Regierungschefin nicht sofort fallenlassen werde – wohl auch, um Zeit für eine Nachfolgeregelung zu haben. Lams Chancen auf eine zweite Amtszeit seien allerdings nun „total weg“, sagt ihr Namensvetter. Peking dürfte einen möglichst gesichtswahrenden Grund für ihren Rücktritt finden, weil „sie nun von jedem in Hongkong gehasst wird und ihre Administration unbeherrschbar geworden ist“.