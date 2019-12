Am Ende sahen die Rumänen, wie sehr das Alter ihren Herrscher eingeholt hatte. Jahrelang war der Despot nur frisch geschminkt vor die Kameras getreten. Nun, am 25. Dezember 1989, erinnerte allein der pelzverbrämte Mantel Nicolae Ceausescus an die Zeiten von Macht und Luxus. Verständnislos, mit Verachtung blickten der „Erlöser des Volkes“ und seine Frau Elena dem eilig errichteten Militärtribunal in der Provinzkaserne von Tirgoviste entgegen. Kurz darauf führten Männer mit Kalaschnikows das Paar zur Hinrichtung.

Alle Schminke der Welt hätte das Ergebnis von fast einem Vierteljahrhundert Ceausescu-Herrschaft nicht übertünchen können. In keinem anderen Ostblockstaat schlugen sozialistisches Erlösungspathos und brutale Geheimdienstrealität so hart aufeinander wie im Reich des Roten Pharao. Während in Moskau der Anspruch auf Weltmacht und in Berlin die Mauer fiel, vegetierten 23 Millionen Rumänen weiter in einer Mischung aus Folterknast, Armenquartier und absurdem Theater. Der Geheimdienst Securitate verhaftete, misshandelte, liquidierte. Der Personenkult um den „Conducator“, den Führer, trieb groteske Blüten. Seine Hofdichter übertrafen sich in schwülstigen Titulierungen.

Der „Sohn der Sonne“, „Titan der Titanen“ kam am 26. Januar 1918 als eines von zehn Kindern einer südrumänischen Kleinbauernfamilie zur Welt. Als Schusterlehrling schloss er sich den Kommunisten an, ausgestattet mit natürlicher Intelligenz, gerissen, loyal und zu jedem Auftrag bereit. Im Kielwasser von Gheorghe Gheorghiu-Dej, Parteichef und Favorit Stalins, bahnte sich der junge Ceausescu nach dem Zweiten Weltkrieg seinen Weg durch die Nomenklatura. Vom Leiter der Zwangskollektivierung schaffte er 1955 den Aufstieg ins Politbüro und machte sich dort unentbehrlich. Beim Tod Gheorghiu-Dejs 1965 war seine Nachfolge als Generalsekretär der Staatspartei unumstritten.

Es folgten die „Goldenen Jahre“. Außenpolitisch näherte er sich dem Klassenfeind. 1967 nahm Rumänien als erster Ostblockstaat nach der Sowjetunion die Beziehungen zur wirtschaftlich attraktiven Bundesrepublik auf. Ceausescu kehrte den Nationalisten heraus, pochte auf Unabhängigkeit von der Sowjetunion. Der Westen hofierte ihn mit Staatsbesuchen und Krediten. Finanziert durch westliches Kapital, stürzte er das Agrarland in gigantomanische Industrieprojekte, deren minderwertige Produkte niemand kaufen wollte, bevor der Rost sein Urteil fällte. „Mir starren riesige Auslandsschulden ins Gesicht – wir müssen Dollars machen, auf welche Weise auch immer“, forderte Ceaucescu. Mit dem Plan, die Schulden durch den Massenexport von Lebensmitteln zu tilgen, führte der „Genius der Karpaten“ sein Volk seit Anfang der 80er Jahre in die Verelendung. Die drohende Strafversetzung eines Dissidenten-Pfarrers gab am 16. Dezember 1989 in Temeswar das Signal zum Aufstand, der das ganze Land erfasste. Hunderte starben im Feuer der Securitate und regimetreuer Armeeverbände.

Doch die Streitkräfte erkannten schnell die Zeichen der Zeit und stellten das geflohene Herrscherpaar am Rand der Karpaten. Was bleibt, ist ein unscheinbares Doppelgrab aus rotem Marmor auf dem Ghencea-Friedhof in Bukarest.