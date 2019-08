Als erste transidente Politikerin in einem deutschen Parlament sind auf Tessa Ganserer (Grüne) besonders viele Augen gerichtet. Keine leichten Umstände für die aufwühlende Zeit, in der ihr biologisch männlicher Körper an ihre weibliche Geschlechtsidentität angeglichen wird.

Ganserer sitzt schon seit 2013 für die Grünen im Bayerischen Landtag, zunächst mit ihrem männlichen Vornamen, seit der neuen Legislaturperiode dann als Tessa. Denn Ganserer ist transident. Sie wurde bei der Geburt als Junge eingeordnet und hat in der Öffentlichkeit lange als Mann gelebt, identifiziert sich aber als Frau.

Wie viele transidente Menschen in Deutschland leben, ist schwer zu sagen. Die Bundesregierung geht davon aus, dass von 1995 bis 2017 knapp 23 000 Menschen ihr Geschlecht im Pass ändern lassen wollten. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität geht von 210 000 bis 500 000 transidenten Menschen in Deutschland aus. Das entspräche rund 0,3 bis 0,6 Prozent der Bevölkerung.

In der Öffentlichkeit zu stehen, habe es ihr so wahnsinnig schwer gemacht, überhaupt zu sich selbst zu stehen, erzählt Ganserer. Als Politikerin wünsche man sich zwar Aufmerksamkeit, jedoch für seine Themen und Meinungen.

„Bei meiner Transidentität geht es um den intimsten Teil meiner Persönlichkeit.“ Emotionaler Abstand sei da nicht möglich, die Sorge vor negativen Reaktionen und Anfeindungen groß. „Ich hatte Jahre lang Angst vor dem Coming-out, bis ich einfach nicht mehr anders konnte.“

Dass sie eine Frau ist, weiß die gebürtige Niederbayerin schon seit vielen Jahren. Irgendwann hat sie dann angefangen, zeitweise als Frau zu leben. Doch der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung war groß. Die Menschen sollten sie so wahrnehmen, wie sie sich selbst sieht. Nach Jahren der Quälerei habe sie es einfach nicht mehr ausgehalten. „Ich konnte mich nicht mehr verstecken.“

Im November 2018 gibt Ganserer bekannt, dass sie transident ist, wenige Wochen später, im Januar, legt sie die Verkleidung dann endgültig ab und lebt fortan offen als Frau.

Nach ihrem Coming-out-Interview weiß plötzlich ganz Deutschland von der Transidentität. Minuten nach Erscheinen kommen die ersten Anrufe, SMS, E-Mails und Facebooknachrichten bei ihr an. „Die Reaktionen waren für mich einfach überwältigend“, erzählt Ganserer. „Diese ausgesprochen positiven Reaktionen haben mir die Kraft gegeben, die ich am Schluss nicht mehr hatte.“