Porträt: Unvoreingenommen in Männerrunde

Vorgestellt hat sie sich ihren Länderkollegen bereits in einer Videoschalte. „Ach, jetzt eine Frau in unserer Runde.“ Das hätten ihre Innenministerkollegen aus den anderen Bundesländern aber nicht böse gemeint, sagt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack. Die erste Frau in diesem Amt war die spätere CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer vor 20 Jahren im Saarland und später ebenfalls dort Monika Bachmann (CDU).

„Ich bin dann die Dritte im Bunde“, sagt Sütterlin-Waack. Mitte Juni kann sie sich bei der Innenministerkonferenz im thüringischen Erfurt auch persönlich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und ihren Ressortkollegen vorstellen. „Ich gehe da ganz unvoreingenommen rein. Wie die Männer das finden, weiß ich nicht.“ In festgefahrenen Situationen könne der Pragmatismus einer Frau bei Verhandlungen aber nützlich sein.

Sütterlin-Waack wechselte Ende April nach dem Aus ihres Vorgängers Hans-Joachim Grote (CDU) im Zusammenhang mit dessen Kommunikation mit einem Journalisten aus dem Justiz- in das Innenressort. Nach vier Jahren im Bundestag war sie 2017 Ministerin im Kabinett von Regierungschef Daniel Günther (CDU) geworden. Ämter, die in Sütterlin-Waacks Familie Tradition haben.

Ihr Vater Henning Schwarz war im Norden 19 Jahre Minister, zwölf davon als Justizminister. Nach dem Rücktritt Uwe Barschels (CDU) war Schwarz 1987 bis 1988 sogar geschäftsführender Ministerpräsident von Schleswig-Holstein. Großvater Werner Schwarz war von 1959 bis 1965 Bundeslandwirtschaftsminister. Ihr verstorbener Vater ist für sie Vorbild. Und auch ihre 91 Jahre alte Mutter habe sich über das neue Amt gefreut, als sie diese das erste Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder besucht habe.

Die 62 Jahre alte Juristin musste eine Nacht über das Angebot des Ministerpräsidenten nachdenken. Sie stelle sich jedoch gern neuen Herausforderungen. Dazu gehört vor allem auch die Polizei. Ein neues Polizeigesetz soll demnächst vom Landtag verabschiedet werden. Sie wolle zunächst vor allem etwas Ruhe in die Polizei reinbringen.

Selbst beschreibt sich Sütterlin-Waack als Menschen zugewandt. Allerdings dauere es manchmal etwas länger, bis sie sich eine Meinung gebildet habe. Beim Runterkommen vom politischen Alltag hilft der ehemaligen Bürgermeisterin ihres Heimatortes Lürschau (Kreis Schleswig-Flensburg) neben der Gartenarbeit vor allem auch ihr neues Pferd „Luna“.