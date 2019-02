Joe Biden hat einen Rat bei Trauer. Und er spricht oft darüber. Es geht um einen Kalender, auf dem man sich jeden Abend notieren soll, wie der Tag war. Eine Eins für einen sehr schlechten Tag, eine Zehn für einen sehr guten. Der 18. Dezember 1972 war für Biden schrecklich genug, um diese Skala zu sprengen.

An dem Tag verlor er seine erste Frau und seine 13 Monate alte Tochter bei einem Autounfall. Biden war 30 Jahre alt und gerade in den Senat gewählt worden. Es sollte nicht der einzige schwere Schicksalsschlag bleiben: 2015 starb sein Sohn Beau an Krebs. Beides hat ihn geprägt. Der Tod des Sohnes führte dazu, dass er sich gegen eine Kandidatur bei den Vorwahlen 2016 entschied. In einem Interview sagte er später, er hätte nicht mit ganzem Herzen dabei sein können. „Meine Familie war am Boden zerstört. Ich war am Boden zerstört.“

Jetzt, vier Jahre später, könnte er es doch noch einmal versuchen und sich um die Kandidatur der Demokraten gegen Donald Trump bewerben. Seit Monaten gibt es Spekulationen darüber, Biden selbst hat aus seinen Ambitionen nie ein Geheimnis gemacht. Im Dezember sagte er, er sei der qualifizierteste Kandidat für den Job.

Aber die Karten bei den Demokraten werden derzeit neu gemischt. Linke Bewerber drängen an die Macht. Jüngere. Es ist die Zeit der Frauen. Biden hat mehr Erfahrung als die anderen, vor allem auf dem Gebiet der Außen- und Sicherheitspolitik. Aber er wäre bei Amtsantritt der älteste US-Präsident aller Zeiten und, wie alle seine Vorgänger, ein Mann. Ein alter, weißer Mann, wie es in diesen Zeiten oft heißt. In den Augen mancher verkörpert er das Gegenteil von Aufbruchstimmung.

Die Vorwahlen, in denen die Partei ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin für die eigentliche Wahl im November 2020 aussiebt, beginnen erst in einem Jahr. Aber der Wahlkampf läuft längst.

Ein Dutzend Demokraten haben ihren Hut bereits in den Ring geworfen. Weitere stehen bereit. Die linke Senatorin Elizabeth Warren ist darunter, ihre Fraktionskollegen Kamala Harris, Cory Booker, Amy Klobuchar und Kirsten Gillibrand sowie die Abgeordnete Tulsi Gabbard und der frühere Arbeitsminister Julian Castro. Am Dienstag erklärte auch der unabhängige Senator Bernie Sanders, dass er 2020 erneut antreten will. Der 77-Jährige war 2016 im Vorwahlkampf der Demokraten im Rennen gegen Hillary Clinton gescheitert, hat aber wie Biden viel politische Erfahrung, einen hohen Bekanntheitsgrad und punktet in Umfragen.

Biden schweigt bislang zu seinen Plänen. Er genießt große Beliebtheit, in ersten Umfragen liegt er vorn, in manchen sogar mit deutlichem Abstand, aber ob die Erhebungen zu so einem frühen Zeitpunkt wirklich große Aussagekraft besitzen, ist fraglich.

An einem Abend im Januar sitzt der Ex-Vize auf einer Bühne in Texas, der Auftritt ist Teil seiner Lesereise, der Saal ist voll. Zwei junge Frauen tragen T-Shirts mit der Aufschrift „Biden 2020“. Biden spricht über seine Familie, seinen verstorbenen Sohn, dessen Kampf gegen den Krebs er in dem Buch erzählt. Er sagt, er stehe jeden Morgen auf und hoffe, dass Beau stolz auf ihn sei. „Ich musste ihm versprechen, niemals aufzugeben.“ Biden wird oft emotional an diesem Abend, er reißt viele Sprüche, gibt sich großväterlich charmant, ist ganz der Alte mit seiner manchmal etwas verpeilt wirkenden Hemdsärmeligkeit. Ein Hauch der Obama-Jahre liegt in der Luft. Die Zeit der „Bromance“ im Weißen Haus, als der Präsident und sein Vize sich zusammen Sandwiches und Kekse holen gingen und Bidens Liebe zum Bahnfahren ausführlich in Bildern dokumentiert wurde.

Die Frage ist, auf was für einen Kandidaten die Demokraten setzen. Für Biden kommt erschwerend hinzu, dass er in seinen 37 Jahren im Senat Ballast angesammelt hat, der ihn angreifbar macht.

Biden hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er gern Präsident wäre. Er hat es schon zwei Mal versucht, 1987 und 2008. Beim ersten Mal stolperte er über eine Pla­giatsaf­färe. Beim zweiten Mal hatte er keine Chance gegen Obama und Clinton. Obama machte ihn später zu seinem Vize.