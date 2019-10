Brandenburger Regierung will Schutz bieten

Potsdam Die möglichen neuen Regierungspartner in Brandenburg haben sich darauf verständigt, ein festes Aufnahmekontingent für verfolgte Christen und andere besonders Schutzbedürftige zu schaffen. Aus beiden Gruppen könnten demnach jährlich jeweils 200 Menschen in das Bundesland kommen, wie aus dem am Freitag in Potsdam vorgelegten Entwurf von SPD, CDU und Grünen für einen Koalitionsvertrag hervorgeht.

Weiterhin möchte die mögliche Koalition das Aufnahmeprogramm für syrische Flüchtlinge weiterführen. Auch bekennen sich die Parteien zur Aufnahme von aus Seenot Geretteten.