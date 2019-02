Deutsche Soldaten beschossen

Potsdam Soldaten der Bundeswehr sind in Mali unter Beschuss geraten. Wie ein Sprecher des Bundeswehr-Einsatzführungskommandos am Montag in Potsdam sagte, wurde deren Konvoi am späten Samstagabend etwa 50 Kilometer westlich von Gao mit Handwaffen beschossen. Daraufhin sei es zum Schusswechsel gekommen – wie sich später herausstellte zwischen deutschen Soldaten und den malischen Streitkräften, die eigentlich Verbündete sind. Ein malischer Soldat sei dabei verwundet worden. Unklar blieb, ob er von deutschen Soldaten getroffen wurde. Der Zustand des malischen Soldat sei stabil, er befinde sich aber noch in Lebensgefahr, hieß es.