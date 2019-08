Potsdam /Dresden Zwei Tage vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg haben am Freitag einige Parteien den Wahlkampf mit Abschlusskundgebungen beendet. Im neuen Politbarometer legten unterdessen die Parteien der beiden Ministerpräsidenten leicht zu. Die CDU in Sachsen von Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen auf 32 Prozent (plus 1 im Vergleich zur Vorwoche) und vergrößert damit den Vorsprung auf die AfD. Diese liegt bei 24,5 Prozent (minus 0,5).

In Brandenburg legt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke der Erhebung zufolge ebenfalls zu und erreicht 22 Prozent (plus 1). Sie liefert sich aber weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD (21 Prozent, plus 1). Ähnliche Tendenzen in beiden Bundesländern hatten auch andere Umfragen in den vergangenen Tagen ergeben.

Auf den weiteren Plätzen in Sachsen liegen die Linke (14 Prozent, unverändert), die Grünen (elf Prozent, plus 2) und die SPD (8,5 Prozent, minus 0,5). Die FDP muss demnach mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen.

In Brandenburg rangieren laut Politbarometer hinter SPD und AfD die CDU mit 16,5 Prozent (minus 1,5), die Grünen mit 14,5 Prozent (plus 0,5) sowie unverändert die Linke mit 14, die FDP mit fünf und die Freien Wähler mit vier Prozent.