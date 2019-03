Länder-Tarifstreit droht zu eskalieren

Potsdam Gewerkschaften und Arbeitgeber sind mit völlig gegensätzlichen Positionen in die wohl entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit für den öffentlichen Dienst gestartet. So blieb am Donnerstag in Potsdam offen, ob bis zum Wochenende ein Ergebnis für die mehr als zwei Millionen Betroffenen erzielt werden kann oder sich die Bürger auf eine Streik-Eskalation einstellen müssen. Der Konflikt dreht sich im Detail um eine Neugestaltung der Entgeltordnung, die Forderung nach linear sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro – sowie spezielle Verbesserungen für die Krankenpflege.