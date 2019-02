Potsdam Brandenburg hat als erstes Bundesland ein Gesetz beschlossen, das von allen Parteien bei Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten verlangt. Der Landtag in Potsdam billigte die Änderung des Wahlgesetzes am Donnerstag mit den Stimmen der regierenden SPD-Linke-Koalition sowie der Grünen.

Die Parteien werden verpflichtet, für die Landtagswahlen gleich viele Frauen und Männer auf den Landeslisten aufzustellen. Ausgenommen bleiben Direktkandidaten in den Wahlkreisen. Aktuell liegt der Anteil der Frauen bei 39 Prozent.

CDU und AfD stimmten dagegen. Sie halten es für verfassungswidrig, weil es unzulässig in das Wahlrecht eingreife. Die Regelung soll 2020 und damit nach der Brandenburger Landtagswahl in diesem Herbst in Kraft treten.

Die Piraten und die Jungen Liberalen im Land haben Verfassungsbeschwerden gegen das Gesetz angekündigt. Die Piraten sehen einen Verstoß gegen Artikel 12 der Landesverfassung zur Gleichheit.