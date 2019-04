Prag /Wien /Budapest /Görlitz Im Osten Europas ticken die Uhren anders. In Deutschland wird das als „Populismus“ gewertet. Doch eigentlich geht es darum: Angesichts der in den Revolutionen von 1989 selbst erkämpften Freiheit wollen sich starke Mehrheiten in Zentral- und Osteuropa nicht erneut Diktaten beugen - ob sie nun aus Berlin oder Brüssel kommen. Davon profitieren teils schillernde Politiker und Parteien, die aber eins vermitteln: Wir sind fähig und Willens, das Eigene zu schützen. Alexander Will hat bei „Will macht Europa“ in Prag, Wien, Budapest und Görlitz Menschen befragt, die einen Einblick in die politischen Verhältnisse eröffnen.