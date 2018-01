Zeman und Drahos in Stichwahl

Prag Bei der Präsidentenwahl in Tschechien hat Amtsinhaber Milos Zeman die erste Runde klar gewonnen, die absolute Mehrheit aber verfehlt. Der 73 Jahre alte Zuwanderungsgegner muss sich deshalb in zwei Wochen in einer Stichwahl gegen den parteilosen Chemieprofessor Jiri Drahos (68) durchsetzen. Zeman war wiederholt mit provokanten Äußerungen auch zur Flüchtlingskrise aufgefallen. Drahos will für „Anständigkeit und Respekt“ stehen. Der tschechische Präsident repräsentiert das Land im Ausland, ernennt die Verfassungsrichter und spielt eine Rolle bei der Regierungsbildung. Zeman, der gute Beziehungen zu Moskau und Peking pflegt, kam bei der Wahl vom Freitag und Samstag auf 38,6 Prozent der Stimmen. Drahos erreichte 26,6 Prozent. Die Beteiligung war mit 61,9 Prozent ähnlich hoch wie bei der ersten Direktwahl des Staatsoberhaupts vor fünf Jahren. Bei der Stichwahl am 26. und 27. Januar sagen Umfragen ein ausgeglichenes Rennen voraus.