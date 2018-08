Steinmeier: Um ländliche Regionen kümmern

Prenzlau Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Politik dazu aufgerufen, sich mehr für die ländlichen Regionen in Deutschland zu engagieren. Das Grundgesetz habe den Auftrag gegeben, für gleichwertige Lebensbedingungen zu sorgen, sagte Steinmeier am Freitag im brandenburgischen Prenzlau. „Wir müssen uns daran erinnern, dass Politik präsent sein muss, nicht nur in den größeren und kleineren Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen – möglichst nah dran an den Menschen.“ Bei seiner Reise in den Landkreis Uckermark informierte sich Steinmeier über die Sorgen ländlicher Gebiete, die mit schwindenden Bevölkerungszahlen zurechtkommen müssen. Wenn Schulen und Arztpraxen geschlossen haben und auch die einzige Busverbindung abgeschafft werden soll, dann gebe es Handlungsbedarf.