Mehr als zehntausend Patienten warten hierzulande auf eine lebensrettende Organspende. Doch nicht einmal eintausend Organspender gab es im vergangenen Jahr. Und das obwohl der Transplantationsskandal weitgehend aufgeklärt ist, obwohl immer mehr Informationsmaterial vorhanden ist, obwohl regelmäßig Organspendeausweise zugeschickt werden.

Es wird Zeit für die Widerspruchslösung: Das heißt, dass jeder nach seinem Tod zum Organspender werden kann – wenn er der Organentnahme zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Wer also aus Überzeugung seine Organe nicht an Schwerstkranke spenden will, wird nicht dazu gezwungen. Wenn man die erweiterte Widerspruchslösung nimmt, wie sie etwa in den skandinavischen Ländern gilt, verhindert sogar der Widerspruch der Angehörigen eine Organentnahme. Allerdings fällt jemand, der zu bequem war, den Organspendeausweis auszufüllen und im Geldbeutel mitzuschleppen, nicht automatisch als Spender aus.

Gleichzeitig ist auch die Widerspruchslösung kein Allheilmittel. Denn selbst die Deutsche Stiftung Organspende sieht den Rückgang der Spenderzahlen weniger in der mangelnden Bereitschaft in der Bevölkerung, sondern eher in der schlechten Organisation in den Kliniken. Denn da, wo sie verbessert wurde, sind auch die Zahlen besser. Hier gibt es dringenden Handlungsbedarf.

Der Organspendeskandal von 2012 hat die damals noch wachsende Bereitschaft zur Organspende unterlaufen. Das ist in der Tat bedauerlich, lässt sich aber nun nicht „par ordre du mufti“ ändern, sondern allenfalls durch Überzeugungsarbeit.

Der Versuch, mit der Widerspruchslösung diese zu ersetzen, könnte genau das Gegenteil bewirken. Denn auch sie setzt eine umfassende Information aller (!) Menschen, auch bildungsferner Bevölkerungsteile, voraus. Das umsetzen zu können, ist eine Illusion. Es ist eine ebenso realistische wie gruselige Vorstellung, dass Menschen nach ihrem Tod Organe entnommen werden, nur weil sie gar nicht wussten, dass sie ausdrücklich hätten widersprechen müssen, um das zu verhindern. Im Kern unterliefe eine solche Regelung deshalb den menschenrechtlich verbrieften Autonomie-Anspruch.

Die Widerspruchslösung befeuert zudem das Unbehagen, das viele spätestens seit dem Organspendeskandal haben, nämlich dass der Handel mit menschlichen Organen sehr lukrativ erscheint. Zu Ende gedacht könnte es durchaus dazu führen, dass allzu rasch der Tod eines Menschen festgestellt wird, weil seine Organe von (wirtschaftlichem) Interesse sind. Denn die Diagnostik des Hirntodes ist keineswegs unumstritten. Da lebt noch jemand auf der Intensivstation, und man bereitet ihn schon zur Organentnahme vor. Keine schöne Vorstellung.

+++ WIDERSPRUCHSLÖSUNG bei der Organspende +++

Den Autor erreichen Sie unterDen Autor erreichen Sie unter