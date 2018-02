Dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) sofort nach dem Bremer Urteil ankündigte, vor die nächste Instanz zu ziehen, war klar. Der Ligaverband, der mit Profifußballspielen inzwischen Milliarden umsetzt, will mit allen Mitteln eine Beteiligung an den Polizeikosten, die bei den Einsätzen rund um die Spiele anfallen, abwenden.

Und doch ist es inzwischen Zeit dafür. Die DFL hat jüngst angekündigt, über die vielzitierte „50+1“-Regel nachdenken zu wollen. Diese gibt vor, dass die Stammvereine die Mehrheit an ausgelagerten Profifußball-Abteilungen halten müssen. Auf gar nicht lange Sicht werden sich dann wohl in der Bundesliga die Angestellten der Fußball-AG X und der Fußball-GmbH Y gegenüberstehen, ohne dass das noch irgendetwas mit klassischem Vereinsfußball zu tun hat. Allerspätestens dann sollte sich die DFL an den Kosten beteiligen.

Aber wie gesagt, die Zeit dafür wäre jetzt schon reif. Denn was passiert denn da jeden Samstag um 15.30 Uhr – pardon, seit Neuestem ja auch am Montag um 20.30 Uhr? Es geht um Unterhaltung, vor allem aber ums Geschäft. Der Bundesliga-Fußball ist inzwischen ein hochgradig kommerzialisierter Betrieb geworden. Und wenn vor diesem Hintergrund Polizeieinsätze ausschließlich durch Steuergelder finanziert werden, ist das einfach nicht mehr vermittelbar.

Das soll nicht heißen, dass der Verursacher nun grundsätzlich an den Kosten von Polizeieinsätzen beteiligt werden soll. Es kommt stattdessen auf den Anlass an. Wenn eine Demonstration aus dem Ruder läuft und Beamte eingreifen, verursacht das ebenfalls Kosten. Nur: Der Veranstalter einer Demonstration organisiert diese nicht, um dafür Eintritt zu verlangen und sie womöglich noch gegen Lizenzgebühren live im Bezahlfernsehen übertragen zu lassen.

