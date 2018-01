Der Mensch ist unvernünftig. Wider besseres Wissen stopfen wir Massen an Zucker, Fett und mit Antibiotika vollgepumptes Fleisch in uns hinein. Wir essen pestizidverseuchte Tomaten aus quadratkilometergroßen Gewächshäusern. Wir züchten Tiere, die nie das Tageslicht sehen, bevor sie auf unserem Teller landen. Die Maxime lautet: möglichst billig, möglichst viel. Denn während wir Deutsche immer dicker werden, geben wir verhältnismäßig wenig Geld für unsere Lebensmittel aus.

Und genau da kann der Vorstoß des Bremer Senats, das Essen in öffentlichen Kantinen auf Bio-Lebensmitteln umzustellen, ansetzen: Kantinen machen Bio-Lebensmittel für solche Menschen zugänglich, deren Geldbeutel nicht so tief ist wie bei anderen – und den Bremer Kindern. Denn in den öffentlichen Kitas des Stadtstaats liegt der Bio-Anteil bei 10 Prozent. Das bedeutet: 90 Prozent der Kinder in Bremen werden mit Pestiziden, Hormonen und Antibiotika gefüttert. Und weniger Fleisch – infolge der steigenden Kosten eine logische Folge – schadet keinem Kind und keinem Erwachsenem.

Unser Konsum von tierischen Produkten ist vollkommen aus dem Ruder gelaufen, die Folgen längst spür- und sichtbar: Massentierhaltung, Gülle-Notstand, Nitrat im Grundwasser, multiresistente Keime. Es gibt kein Menschenrecht auf Fleisch. Doch trotz aller Appelle und trotz aller Beteuerungen ändert sich nichts. Denn der Mensch ist unvernünftig. Und deshalb brauchen wir manchmal einen leichten Schubser in die richtige Richtung. Zum Beispiel an der Kantinen-Theke.

Was früher einmal der Klassenkampf war, ist jetzt der Krieg ums Essen. Wer was isst – und vor allem nicht isst – wurde zu einer hochgradig ideologisierten Frage, die mit verkniffener Schärfe geführt wird.

Das führt dann unter anderem zur Diffamierung eines Berufsstandes. Aber – nein: Bauern sind keine gewissenlosen Raffzähne. Nein, konventionelle Lebensmittel sind keine Giftbomben. Und nein – die Biokartoffel aus Ägypten ist eben nicht die bessere Wahl, verglichen mit der konventionellen Knolle aus dem heimischen Niedersachsen.

Am übelsten jedoch ist die penetrante Tugendwächterei staatlicher Öko-Apostel in dieser Frage. Was ich esse, ist schließlich eine zutiefst autonome Entscheidung. Da kann es nur eine scharfe Reaktion geben; „Scher’ Dich von meinem Teller, Staat!“

Es geht hier nämlich eben nicht mehr um einen „kleinen Schubs“. Es geht um Bevormundung – um Bevormundung derjenigen, die kochen und Kantinen führen, und um die Bevormundung derjenigen, die dort essen.

Menschen sind mündige Wesen. Sie sind fähig, selbst zu entscheiden, was sie anbieten und wie sie es zubereiten. Sie sind fähig, selbst zu entscheiden, was sie kaufen und was sie essen. Wenn solche Entscheidungen in den Augen manches Eiferers „unvernünftig“ erscheinen, dann hat er das zu akzeptieren.

Zum Glück läuft der vorerst verschobene Bremer Plan jedoch sowieso ins Leere. Schließlich kann man die staatlich zwangsbestückten Kantinen ja einfach meiden. So wird der Weg zum nächsten McDonald’s fast schon zu einem widerständigen Akt.

