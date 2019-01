Erst jetzt, wo die Kritik am Stickoxid-Grenzwert unüberhörbar wird, reagiert die Bundesregierung: Alarmismus auf der einen Seite, Konzept- und Ratlosigkeit auf der anderen. Die FDP-Fraktion dagegen teilt die Einwände der über einhundert Lungenfachärzte und fordert bereits seit dem letzten Jahr eine Neubewertung der Grenzwerte und der Messungen. Zudem muss sich die Bundesregierung endlich für ein Moratorium einsetzen, das genug Zeit für sinnvolle Lösungen schafft. Stattdessen legen Union und SPD einen halbherzigen Gesetzentwurf zum Bundesimmissionsschutzgesetz vor, der mit europarechtlich fragwürdigen Verhältnismäßigkeitsklauseln für die Grenzwertüberschreitung nur noch mehr Rechtsunsicherheit schafft. Diesel-Fahrverbote in Innenstädten und die damit einhergehenden Mobilitäts- und Wertverluste für die Bürger werden dadurch nicht verhindert. Der Gesetzentwurf steht sinnbildlich für den Umgang von Union und SPD mit dem Thema. Jetzt muss die Kritik der Fachleute ernst genommen werden. Es wäre der richtige Weg, eine Aussetzung des Grenzwertes bis zu einer wissenschaftlichen Neubewertung vorzunehmen. Schließlich kann es sich Deutschland nicht erlauben, die Mobilität der Bürger und seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einem falsch verstandenen Gesundheitsschutz zu opfern, der teuer und dessen Nutzen zweifelhaft ist. Das Geld dafür ließe sich anderweitig wirksamer für den Schutz der Umwelt und Gesundheit einsetzen. Bezeichnend ist, welchen Stil manche in der Debatte an den Tag legen. Für den Grünen-Bundestagsabgeordneten Dieter Janecek sind die Forderungen der FDP-Fraktion und die Kritik der Lungenärzte auf „Reichsbürger-Niveau“. Gerade die Grünen sollten den Widerspruch der Fachleute nicht in die rechte Ecke rücken und sie damit mundtot machen wollen. Die Debatte muss vielmehr versachlicht werden. Deshalb brauchen wir eine wissenschaftliche Neubewertung des Grenzwertes und keine Diffamierung der Kritik.