Der Verkehrssektor ist das große Sorgenkind beim Klimaschutz. Die Emissionen steigen und befeuern die Klimakrise. Gleichzeitig wird in China bereits an zukünftigen Technologien gefeilt. Es gibt also dringenden Handlungsbedarf.

Jetzt diskutiert eine Regierungs-Kommission, wie im Verkehrsbereich Klimaziele erreicht und Arbeitsplätze erhalten werden können. Doch was macht der zuständige Verkehrsminister? Er tritt den Experten gleich am Anfang ordentlich in die Kniekehlen – und sagt sogar deren nächste Sitzung ab.

Dabei hätte sich der Verkehrsminister längst schon mit der Verkehrswende auseinandersetzen können und versucht nun von seinem eigentlichen Versagen abzulenken.

Denn ein Tempolimit würde zwar auch einen Beitrag zur Einsparung von Klimagasen leisten. Es gibt aber deutlich relevantere Maßnahmen, von denen die Kommission auch ein paar diskutiert hat.

Dennoch gibt es sehr schlagende Argumente für das Tempolimit. Nicht umsonst ist Deutschland weit und breit der einzige Staat, der noch kein allgemeines Tempolimit eingeführt hat. Der Verkehr fließt besser, es gibt weniger Staus und das Portmonee wird geschont. Autofahrer kommen entspannter an ihr Ziel. Auch wer sichere Autobahnen will, kann nur für eine Höchstgeschwindigkeit sein.

Sie vermeidet Unfälle – das sagen Statistiken – genau wie der gesunde Menschenverstand. Genau darum braucht es an der Stelle einen Staat, der für Ordnung und Sicherheit sorgt. Für eine zukunftsfähige Mobilität braucht Minister Scheuer Weitblick und den Mut das offensichtliche anzusprechen, statt vom Thema abzulenken.