Weg freimachen

Johanne Modder (57) ist SPD-Chefin im Bezirk Weser-Ems und Fraktionschefin im Niedersächsischen Landtag.

Die SPD steht vor der schwierigen Entscheidung, ob die Ergebnisse der Sondierungsgespräche ausreichen, um in Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU einzutreten. Dazu führen wir eine intensive Debatte. Alle Beiträge zu dieser Diskussion verdienen Respekt, und niemand in der SPD macht sich die Entscheidung leicht. Die SPD hat gerade in ihrem zentralen Kompetenzfeld der sozialen Gerechtigkeit einiges erreicht:

• In der Arbeitsmarktpolitik hat Fördern wieder Vorrang gegenüber Fordern. Beschäftigte und Arbeitslose werden besser qualifiziert und ein sozialer Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose geschaffen. • Die Wiederherstellung der Parität in der Gesetzlichen Krankenversicherung ist ein Gebot der Gerechtigkeit und nützt den Menschen.

• Die Solidarische Grundrente kommt endlich. Die Stabilisierung des Rentenniveaus bei 48 Prozent setzt eine Haltelinie mit Wirkung über das Jahr 2025 hinaus. Niemand muss mehr um sein Wohneigentum zur Rentenabsicherung bangen.

• Für bessere Bildung und eine Investitionsoffensive für Schulen schaffen wir mit einer Grundgesetzänderung die Voraussetzung. Endlich kommt ein modernes Einwanderungsrecht, und die Obergrenze ist vom Tisch. Und nicht zuletzt haben wir die Chance, einen echten Richtungswechsel in der Europäischen Union einzuleiten: weg von einseitiger, neoliberaler Sparpolitik hin zu nachhaltigem Wachstum, sozialer Sicherung und einem solidarischen Europa.

Dies alles wäre in einer Minderheitsregierung der CDU und schon gar nicht in einer Jamaika-Koalition möglich. Die Koalitionsverhandlungen sollten genutzt werden, die bisherigen Vereinbarungen zu präzisieren und – wo immer möglich – weitere Ziele durchzusetzen.

Damit diese Optionen überhaupt möglich werden, müssen die SPD-Mitglieder über die Ergebnisse von Koalitionsverhandlungen abstimmen können. Und für diese Mitgliederbeteiligung und die damit verbundene demokratische Legitimation des weiteren Weges müssen die Delegierten des Bundesparteitages am Sonntag den Weg freimachen.

Keine neue Groko

Sebastian Kunde (29) ist Vorsitzender der Jusos im SPD-Bezirk Weser-Ems.

Was für eine verzwickte Ausgangslage für die SPD. Wie man es wendet und dreht, die aktuelle Situation bereitet Kopfzerbrechen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit dem Sondierungspapier fällt auf, dass ein Leuchtturmprojekt fehlt. So sind weder eine Erhöhung des Mindestlohns, eine Begrenzung von Leih- und Zeitarbeit noch eine grundlegende Gesundheitsreform in Gestalt der „Bürgerversicherung“ vereinbart worden.

Die Aufwertung der sozialen Berufe, einen neuen Kurs in der Europapolitik und eine Mindestausbildungsvergütung für Azubis sind positive Erfolge des Sondierungsteams. Bei Arbeit, Rente, Soziales oder Wirtschaft wird höchstens mit kleinen Schritten eine Verbesserung für die Menschen vorbereitet.

Besonders der Bereich der Asyl- und Migrationspolitik, die Aussagen vom „Zwergenaufstand“ und das Durchsickern von internen Informationen machen die Gesamtsituation nicht einfacher. Und wenn Schulz und Seehofer beide meinen, das Ergebnis sei für ihre Parteien hervorragend, dann liegt mindestens einer falsch.

Doch was ist nun der richtige Weg für die Sozialdemokratie? Wieder in eine Große Koalition – verbunden mit der Oppositionsführerschaft einer rechtspopulistischen Partei im Bundestag? Und damit die Gefahr, dass die Profilierungschance dieser Partei zunimmt und sie sich noch stärker etabliert?

Oder die Absage einer staatspolitischen Verantwortung in einer Regierung, die durch Veränderungen (besonders auch für Azubis und die sozialen Berufe) das Leben der (arbeitenden) Menschen verbessern könnte?

All diese Fragen, Erklärungen und Punkte habe ich abgewägt und mit vielen diskutiert. Dabei bin ich zur Entscheidung gekommen, dass eine erneute Große Koalition nicht die richtige Entscheidung wäre, und werde daher gegen die Aufnahme der Koalitionsgespräche votieren.

Aber: Unsere Partei führt eine Debatte, die die Demokratie in unserem Land stärkt! Lasst uns streiten – hart in der Sache, aber immer mit dem Respekt vor dem Argument der anderen. Und wenn eine Entscheidung getroffen wurde, ist diese auch zu akzeptieren.