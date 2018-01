Jörg Hofmann: Flexibel

Jörg Hofmann ist Erster Vorsitzender der IG Metall.

Die Tarifparteien in der Metall- und Elektroindustrie haben Verantwortung für 3,9 Millionen Beschäftigte. Sie müssen einen Kompromiss finden, der den Beschäftigten einen fairen Anteil am wirtschaftlichen Erfolg sichert und gleichzeitig die Unternehmen nicht überfordert. Deshalb hat die IG Metall hart, aber konstruktiv verhandelt. Die Arbeitgeber haben sich bisher dieser Verantwortung verweigert. Ihr Angebot war sowohl bei der Arbeitszeit als auch beim Entgelt völlig unzureichend. Das zeigt, dass kein ernsthafter Wille zur Einigung bestand. Ihr Kalkül war offensichtlich, die Auseinandersetzung zu verschärfen.

Das Angebot der Arbeitgeber lässt das Entscheidende vermissen: Wertschätzung für die Leistung der Beschäftigten. Sie erwirtschaften mit ihrer Arbeit die Gewinne, mit denen sich die Unternehmenslenker auf den Bilanzpressekonferenzen schmücken. Wenn die Arbeitgeber die Beschäftigten in dieser Lage nicht am wirtschaftlichen Erfolg beteiligen wollen, wenn ihnen mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit vorenthalten wird und wenn die Arbeitgeber sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung für Pflege, Kindererziehung und Gesundheit verweigern – dann verstehen die Beschäftigten das als Schlag ins Gesicht.

Die Arbeitgeber haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt: In der modernen Arbeitswelt darf Flexibilität keine Einbahnstraße sein. Deshalb bleibt uns keine Wahl, als die Warnstreiks auszuweiten. Es liegt nun an den Arbeitgebern, mit echtem Willen zur Einigung an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Ansonsten gilt: Wer sich nicht bewegt, muss von uns geschoben werden.

Stefan Wolf: Unfair

Stefan Wolf ist Vorsitzender des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall.

In der Arbeitswelt gilt nach wie vor das Prinzip von Leistung und Gegenleistung. Arbeit wird angemessen entlohnt. Und wer mehr oder weniger arbeitet, bekommt eben entsprechend mehr oder weniger Geld. Ein Prinzip, das allgemein als gerecht und fair empfunden wird. Auch von den Gewerkschaften, die dazu den Slogan „Gleiches Geld für gleiche Arbeit“ kreiert haben.

Umso erstaunlicher, dass nun ausgerechnet die IG Metall mit ihrem Vorstoß für einen Entgeltzuschlag für bestimmte Beschäftigtengruppen dieses Prinzip aushebeln will. Künftig würden diese dann pro Arbeitsstunde mehr verdienen als andere Kollegen, die keinen solchen Aufschlag bekämen. Das wäre nicht nur offensichtlich ungerecht, sondern würde in dem geforderten Modell auch zur Diskriminierung der überwiegend weiblichen Teilzeitkräfte in unserer Industrie führen, die dabei leer ausgingen.

Da das Geld auch in unserer Industrie hart verdient werden muss und nicht wie Manna vom Himmel fällt, ist auch klar: Wenn eine Beschäftigtengruppe mehr bekäme, bliebe für die anderen am Ende entsprechend weniger übrig – was das Gerechtigkeitsempfinden noch einmal empfindlich stören würde.

Wir Arbeitgeber sind durchaus bereit, auf die Flexibilitätswünsche unserer Beschäftigten einzugehen und sie bei privaten Herausforderungen zu unterstützen. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortung durchaus bewusst. Aber dazu gehört es nicht, jede erdenkliche private Lebenssituation finanziell auszupolstern. Wenn hier Bedarf besteht, ist es Aufgabe der Politik, dies zu gestalten – und es rechtfertigt eben nicht, das faire Prinzip von gleicher Bezahlung bei gleicher Arbeit zu opfern.