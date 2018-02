Gröblinghoff: Zweite Chance

Hermann Gröblinghoff

Keine Frage: Sigmar Gabriel hat ein böses Foul begangen. Dass er mittels seiner kleinen Tochter Martin Schulz auf miese Art beleidigt hat, war ganz schlechter politischer Stil. Doch muss man Gabriel deshalb von der politischen Bühne verbannen? Ich sage: Nein! Aus folgenden Gründen:

1. Der frühere SPD-Vorsitzende ist Politprofi durch und durch. In seinem Amt als Außenminister hat er sich streitbar gezeigt, aber gleichzeitig an Ansehen gewonnen. Nicht umsonst gehört er mittlerweile zu den beliebtesten Politikern in Deutschland. So einen Mann darf man nicht in die politische Wüste schicken.

2. Welcher SPD-Politiker soll das wichtige Amt des Außenministers übernehmen? Es fallen einem nicht ad hoc geeignete Kandidaten ein, die Deutschland in der Welt auf Anhieb gut vertreten könnten. Zudem würde allen immer der Makel anhängen, nur ins Amt gekommen zu sein, weil der eigentlich geeignete Gabriel nicht mehr durfte. Schließlich ist der Posten des Außenministers eindeutig zu wichtig, als dass hier experimentiert werden sollte.

3. Welche Art von Politikern wollen wir? Diejenigen, die nie anecken und stromlinienförmig durch den politischen Alltag gleiten? Oder doch lieber diejenigen, die mit ihren Äußerungen auch mal provozieren und zu Widerspruch animieren? Ich bevorzuge eindeutig die zweite Variante.

4. Gabriels Reaktion war menschlich verständlich. Wer nach einer langen Karriere in der SPD von seinen Genossen derart abserviert werden sollte, darf Emotionen zeigen – auch wenn sie mal übers Ziel hinausgehen. Mittlerweile hat Gabriel seinen Fehler erkannt und hat sich entschuldigt. Das sollte man akzeptieren und ihm eine zweite Chance geben.

Dosch: Keine Chance

Stefanie Dosch

Sigmar Gabriel hat seine Chance auf das Amt des Außenministers mit dem Zitat seiner Tochter über Martin Schulz („der Mann mit den Haaren im Gesicht“) endgültig verspielt. Aber eigentlich war er davor schon nicht mehr zu halten.

Sicher, Gabriel ist ein Politprofi und hat sich schnell als Außenminister auf dem internationalen Parkett profiliert und in Deutschland an Beliebtheit gewonnen. Man sollte allerdings auch erwähnen, dass Gabriel schon in seiner kurzen Amtszeit Eklats fa­briziert hat und dass Außenminister in Deutschland grundsätzlich beliebt sind.

Und sicher wird sich die SPD schwertun, jetzt – wo auch Martin Schulz nicht mehr zur Verfügung steht – eine Alternative zu finden. Die SPD tut sich in diesen Tagen schließlich mit allem schwer. Aber es wäre wirklich schlimm um die älteste Partei Deutschlands bestellt, wenn sie nur einen einzigen Außenminister-Kandidaten hätte.

Sigmar Gabriel hat sowohl in seiner Zeit als SPD-Chef als auch in der Zeit danach seiner Partei immer wieder großen Schaden zugefügt. Ja, er hat die Verantwortung übernommen, als die Partei nach der Wahl 2009 am Boden war. Er hat dann aber einen Zickzackkurs gefahren, bei dem auch standfesten Genossen schwindelig wurde. Er hat dabei einen Kollegen nach dem anderen vor den Kopf gestoßen. Und jetzt hat die SPD genug von Gabriels Alleingängen und Aussetzern. Gebraucht wird ein Außenminister, der auch teamfähig ist.

Denn auch wenn sich Ga­briel nun für diesen einen Fauxpas entschuldigt hat, der nächste Fauxpas kommt bestimmt. Das mag der SPD-Vorstand sich nicht länger antun, und so einen Außenminister sollte Deutschland sich auch nicht länger antun.

Den Autor erreichen Sie unterDie Autorin erreichen Sie unter