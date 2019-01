Die Kritik daran, dass Menschen in Hartz IV-Bezug durch Sanktionen unter das Existenzminimum fallen können, wird immer lauter. Zu Recht! Es gibt viele gute Gründe dafür, dass der Staat einen anderen Umgang mit Arbeitssuchenden findet und sich vom Drohen mit Sanktionen verabschiedet. Mit fast einer Million Sanktionen jährlich ist die Sanktionspraxis völlig aus dem Ruder gelaufen. Der überwältigende Anteil der Sanktionen droht, weil Betroffene einen Termin beim Amt nicht wahrgenommen haben. Nur in einer Minderheit der Fälle lag es daran, dass Menschen eine Arbeit, die ihnen vom Jobcenter vorgeschlagen wurde, nicht annehmen wollten oder konnten. Fachexperten bestätigen: Die Androhung von Leistungskürzungen hilft nicht dabei, Menschen nachhaltig in Erwerbsarbeit zu bringen.

Unsere Verfassung stellt die Würde des Menschen in den Mittelpunkt. Dazu passt es nicht, wenn Menschen die Unterstützung benötigen, bestraft werden, indem sie unter das verfassungsrechtlich garantierte Existenzminimum fallen. Wie soll jemand zurück in Erwerbsarbeit finden, wenn der Strom gesperrt wird, oder sogar Obdachlosigkeit droht. Schon jetzt werden rund 40 Prozent der beklagten Sanktionen von Sozialgerichten wieder zurückgenommen. Sanktionen rauben den Mitarbeitenden in den Jobcentern wertvolle Zeit, die ihnen bei der wichtigen Vermittlungsarbeit und der individuellen Beratung fehlt.

Um Arbeitssuchende zu befähigen und zu unterstützen, braucht es eine Arbeitsvermittlung, die auf individuelle Beratung und Förderung auf Augenhöhe setzt statt auf Strafe. Hier hat das Druck- und Disziplinierungsmittel Sanktionen keinen Platz.