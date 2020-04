Problem viel zu lange unterschätzt

Geht doch! Ein Anruf der Kanzlerin beim chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, und schon werden Millionen Atemschutzmasken und andere medizinische Ausrüstung eingeflogen, die es so dringend im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus braucht. Angela Merkel hat die Beschaffung kurzerhand zur Chefsache gemacht – und das mit Erfolg. Die Luftbrücke zwischen Shanghai und Frankfurt steht, die Versorgung scheint fürs Erste gesichert zu sein.

Viel zu lange haben die Bundesregierung und Gesundheitsminister Jens Spahn dieses Problem unterschätzt, den Mangel erst spät erkannt. Da wurden frühe Warnungen ignoriert und darauf vertraut, dass es der Markt schon richten werde. Jetzt gilt es, vor allem Ärzte und Pfleger schnell mit dem dringend notwendigen Schutz zu versehen, um Schlimmeres zu verhindern. Um ganz Deutschland dauerhaft und umfassend mit den Masken auszustatten, reichen die Lieferungen natürlich bei Weitem nicht aus.

Unter Experten ist die Wirksamkeit des Mundschutzes zwar umstritten. Doch inzwischen überwiegen die Meinungen, dass er nicht nur Menschen vor Infektionen bewahren kann, sondern auch eine der Voraussetzungen dafür ist, Corona-Beschränkungen zumindest teilweise wieder aufheben zu können. Schon wird der Ruf nach einer Maskenpflicht laut. Wer die Menschen darauf verpflichten will, muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen und die begehrten Masken zur Verfügung stellen. Alles andere wäre praktisch und auch rechtlich problematisch. Solange es an Masken mangelt und weiter improvisiert werden muss, gilt es, an die Freiwilligkeit zu appellieren, um andere zu schützen

