Protest im Parlament

Am Tag nach der Besetzung des Hongkonger Parlaments hat Regierungschefin Carrie Lam das Verhalten einiger Demonstranten scharf kritisiert. Die Regierung werde „das gesetzeswidrige Verhalten bis zum Ende verfolgen“, sagte sie am Dienstag. Am Montag, dem 22. Jahrestag der Rückgabe Hongkongs an China, hatten Hunderte Menschen das Parlament der Stadt, den Legislativrat, für Stunden besetzt gehalten. Einige Demonstranten besprühten Wände und das Stadtemblem (Bild) mit Protestparolen. Die Polizei räumte noch in der Nacht das Areal. Am Dienstag begannen die Aufräumarbeiten.BILD: