Proteste nach Haftstrafe für Ex-Premier in Bangladesch

In Bangladesch ist es nach der Verurteilung der Oppositionspolitikerin Khaleda Zia zu gewaltsamen Protesten gekommen. Gegen die 72-Jährige war am Donnerstag wegen Veruntreuung eine Haftstrafe von fünf Jahren verhängt worden. Tausende ihrer Anhänger zogen in Dhaka auf die Straßen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zia, die mehrfach Premierministerin des Landes war, ist Rivalin von Regierungschefin Sheikh Hasina. Ihre Verurteilung könnte bedeuten, dass sie sich nicht für die Wahl im Dezember aufstellen lassen kann.