Putin ohne Ende?

Gleich mehrfach haben Journalisten im internationalen Handelszentrum in Moskau Anlauf genommen für die Frage aller Fragen an Kremlchef Wladimir Putin. Sie wollten höflich und vorsichtig wissen, wie es nach 2024 weitergeht. Da läuft die Amtszeit des Präsidenten aus, der vor 20 Jahren erstmals das Zepter der Macht in Russland übernahm. Eine Verfassungsänderung vielleicht, damit er bleiben kann? Putin gab seinem Land an diesem Donnerstag ein Rätsel auf, in dem er sagte, dass bei der Formulierung im Grundgesetz zu den zwei Amtszeiten der Zusatz „hintereinander“ gestrichen werden könne. Auch auf Nachfragen wurde nicht klar, was der 67-Jährige damit meinte.

