Pyeongchang Trotz der neuen Sanktionen ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un nach südkoreanischen Angaben zu Gesprächen mit den USA über den Atomkonflikt bereit. Bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In vor der Schlussfeier der Olympischen Winterspiele am Sonntag in Pyeongchang bekräftigte Nordkoreas General Kim Yong Chol, sein Land habe „ausreichende Absichten“, mit den USA ins Gespräch zu kommen.